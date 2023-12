Círculo Ecuestre tanca la quarta edició de By Invitation amb 5.000 assistents i "moltes vendes"

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Ecuestre de Barcelona ha tancat la quarta edició de la fira d'art modern i contemporani By Invitation amb l'assistència de més de 5.000 persones i "moltes vendes", segons informa en un comunicat d'aquest dilluns.

Ha comptat amb 15 galeries d'art i ha exposat "prop de mil" obres d'artistes com Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Miquel Barceló, Jaume Plensa o Antoni Tàpies, a més d'altres artistes digitals en la mostra 'Art Digital By OFFF', novetat d'aquest any.

El president del Círculo Ecuestre, promotor i comissari de l'exposició, Enrique Lacalle, ha reivindicat la fira com "un punt de trobada indispensable per als amants de l'art", i ha assegurat que la pròxima edició serà més gran i comptarà amb un gran nivell artístic, en les seves paraules.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va presidir l'acte inaugural, familiars del pintor català Antoni Tàpies --el centenari del qual va començar durant el primer dia-- i altres "figures destacades" del món de la política, la cultura i l'art l'han visitat.

L'organització ha subratllat que "la satisfacció és generalitzada" i ha afegit que es poden recuperar tres col·loquis de l'esdeveniment a través del canal de YouTube del Círculo Ecuestre.