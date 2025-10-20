El Círculo Ecuestre de Barcelona acollirà l'edició "més internacional" del saló By Invitation

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El Círculo Ecuestre de Barcelona acollirà entre el 6 i 9 de novembre el 6é saló By Invitation, l'edició "més internacional i ambiciosa feta fins ara", amb 23 projectes i més de 80 artistes d'arreu del món.
El president del Círculo Ecuestre i creador del saló, Enrique Lacalle, ha assegurat que el By Invitation "ja és una marca de prestigi que transcendeix fronteres", obrint-se a una nova etapa que reforça el paper de Barcelona com a epicentre cultural, indica un comunicat aquest dilluns.
El saló acollirà l'obra d'artistes provinents d'Europa, l'Amèrica Llatina, Àfrica i el Carib en una edició que confirma la maduresa i projecció de la iniciativa, que consolida el seu format 'boutique' i enfocament artístic centrat en la qualitat i la proximitat entre professionals de l'art.