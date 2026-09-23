Circulen 4 trens per hora i sentit a l'R1 de Rodalies per robatori de cable a Barcelona

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La R1 de Rodalies pateix retards i circulen 4 trens per hora i sentit per robatori de cable entre les estacions d'El Clot i Sant Adrià de Besòs (Barcelona) des d'aquest dimecres a primera hora, informa Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'R3 també té afectacions arran d'una incidència en la infraestructura i s'estableix transport alternatiu per carretera entre La Molina i Puigcerdà/La Tor de Querol (Girona).
A més, els trens de la línia R4 de Rodalies no paren a l'estació de Fabra i Puig (Barcelona) aquest dimecres des de primera hora després del despreniment d'un fals sostre d'aquest dimarts a la tarda que va deixar tres ferits lleus.