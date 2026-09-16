Circulen per via única l'R2 Sud i els trens regionals entre Garraf i Castelldefels (Barcelona)

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els trens de Rodalies de l'R2 Sud i els regionals circulen per via única entre Garraf i Castelldefels (Barcelona) des d'aquest dimecres a les 8.40 hores.
El motiu és una incidència a la infraestructura, amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
La línia R2 Sud de Rodalies ha patit una reducció de l'oferta de trens a 2 combois per hora i sentit pel robatori de cable a l'Estació de França de Barcelona des d'aquest dimecres a primera hora.