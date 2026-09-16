Publicat 16/09/2026 09:24

Circulen per via única l'R2 Sud i els trens regionals entre Garraf i Castelldefels (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -

Els trens de Rodalies de l'R2 Sud i els regionals circulen per via única entre Garraf i Castelldefels (Barcelona) des d'aquest dimecres a les 8.40 hores.

El motiu és una incidència a la infraestructura, amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

La línia R2 Sud de Rodalies ha patit una reducció de l'oferta de trens a 2 combois per hora i sentit pel robatori de cable a l'Estació de França de Barcelona des d'aquest dimecres a primera hora.

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