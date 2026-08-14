Publicat 14/08/2026 16:20

Circulen de nou per via única l'R11 i R2 Nord de Sant Andreu a Granollers (Barcelona) per atropellament

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya)
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -

Els trens de les línies R11 i R2 Nord de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers (Barcelona) han tornat a circular per via única després de l'atropellament d'una persona aquest divendres, ha informat Rodalies en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

A més, s'ha posat a la disposició dels usuaris un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies.

L'atropellament es va produir sobre les 12.39 hores d'aquest divendres i, després de mitja hora de circulació per via única, va obligar a interrompre el servei en ambdues línies.

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