Circulació en via única de l'R11 i l'RG1 de Llançà a Portbou (Girona) per una incidència a la catenària

GIRONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els trens de l'R11 i l'RG1 de Rodalies circulen per via única entre Llançà i Portbou (Girona) aquest dimarts a les 10:32 hores després del tall provocat per una incidència a la catenària.
El tram de les línies ha quedat tallat entre Llançà i Portbou (Girona) aquest dimarts a les 8.53 hores, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Arran de l'incident, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat, el qual ja s'ha desactivat, segons han apuntat en un missatge a X recollit per Europa Press.