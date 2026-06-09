La circulació de Rodalies a l'àrea de Barcelona es recupera progressivament després d'una incidència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies de Rodalies a l'àrea de Barcelona s'està recuperant aquest dimarts cap a les 13.00 hores de manera progressiva després d'una incidència que s'ha produït a les 12.25 hores en els sistemes de regulació del trànsit, informa en una anotació a X recollit per Europa Press.
Fonts de Renfe han explicat que la incidència s'ha produït a les 12.25 hores i ha obligat a tallar la circulació de les línies R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.
El personal d'Adif ha treballat per resoldre la incidència, que ha durat poc més de mitja hora.