Circulació restringida a l'AP-2 a Castelldans (Lleida) per boira molt densa

LLEIDA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

La circulació està restringida a l'AP-2 a l'altura de Castelldans (Lleida) per boira molt densa a la via, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un tuit recollit per Europa Press.

Aquest dijous a les 7 hores la velocitat està limitada a 80 quilòmetres per hora des de Castelldans fins a Juneda (Lleida), i durant la matinada la velocitat s'ha limitat fins a 60 quilòmetres per hora i s'ha tancat un carril de circulació en tots dos sentits de la marxa pel mateix motiu.

A l'autovia A-2 també hi ha prop de 60 quilòmetres afectats per la boira densa en el tram entre Soses i Vilagrassa (Lleida), sense restriccions a la circulació.