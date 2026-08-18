Circulació per una via en 6 línies de Rodalies per un atropellament entre Vilanova i Sitges (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 es fa per via única aquest dimarts al matí a causa d'un atropellament entre Vilanova i la Geltrú i Sitges (Barcelona), ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
A la línia R2 Sud s'ha reduït a la meitat el servei, de manera que circulen dos trens per hora en lloc de quatre.
L'incident, que s'ha registrat a les 10.25 hores, també causa retards als trens regionals d'entre mitja hora i una hora, segons han informat fonts de Renfe a Europa Press.