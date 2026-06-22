Circulació interrompuda tota l'R3 per incidència en la infraestructura a La Garriga (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de tota la línia R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència en la infraestructura entre La Garriga i Les Franqueses del Vallès (Barcelona) des d'aquest dilluns a primera hora.
Rodalies ha ampliat el servei alternatiu per carretera a tota la línia, ha informat Rodalies en un comunicat.
També està tallada l'R14 entre Reus i Vinaixa (Tarragona) per un incendi proper a la zona de vies i incidència en la infraestructura a l'estació de Montblanc (Tarragona), causat per un robatori de coure.