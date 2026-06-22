Publicat 22/06/2026 08:07

Circulació interrompuda tota l'R3 per incidència en la infraestructura a La Garriga (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de tota la línia R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència en la infraestructura entre La Garriga i Les Franqueses del Vallès (Barcelona) des d'aquest dilluns a primera hora.

Rodalies ha ampliat el servei alternatiu per carretera a tota la línia, ha informat Rodalies en un comunicat.

També està tallada l'R14 entre Reus i Vinaixa (Tarragona) per un incendi proper a la zona de vies i incidència en la infraestructura a l'estació de Montblanc (Tarragona), causat per un robatori de coure.

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