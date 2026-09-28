Circula un tren per hora i sentit en la R7 entre Cerdanyola i Montcada (Barcelona) per incidència

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Una incidència operativa obliga a la línia R7 de Rodalies a circular amb un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació (Barcelona) des d'aquest dilluns a les 8.43 hores, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
L'R8 de Rodalies està tallada entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers (Barcelona) i l'R2 Nord pateix retards de 20 minuts en el mateix tram per una incidència en la infraestructura.
A més, a l'R11 els retards són de 25 minuts a causa de la mateixa incidència.