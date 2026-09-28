Publicat 28/09/2026 09:38

Circula un tren per hora i sentit en la R7 entre Cerdanyola i Montcada (Barcelona) per incidència

Archivo - Arxiu - Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe.
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -

Una incidència operativa obliga a la línia R7 de Rodalies a circular amb un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació (Barcelona) des d'aquest dilluns a les 8.43 hores, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

L'R8 de Rodalies està tallada entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers (Barcelona) i l'R2 Nord pateix retards de 20 minuts en el mateix tram per una incidència en la infraestructura.

A més, a l'R11 els retards són de 25 minuts a causa de la mateixa incidència.

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