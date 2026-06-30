El Circuit Festival reunirà 60.000 persones per convertir Barcelona en "capital mundial LGTBIQ+"

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El Circuit Festival 2026, que se celebrarà de l'1 al 9 d'agost a Barcelona, preveu reunir més de 60.000 assistents de més de 80 països per convertir Barcelona en "capital mundial LGTBIQ+", informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimarts.
La programació, que incorpora per primera vegada referents queer i 'underground' i noms vinculats al tecno berlinès, s'estendrà pel recinte Gran Via de Fira de Barcelona, Razzmatazz, Illa Fantasia, Input Club, Safari Disco Club, Luz de Gas i SeaSea Club, entre d'altres.
El cartell compta amb noms com Abel, Anne Louise, Nina Flowers, Brady Prince, Joshua Ruiz, Alex Acosta, Fran Albuquerque o Mario Beckam, juntament amb DJs i productors residents de Matinée com Tom Stephan, David Tort, Pagano, Chris Bekker, Las Bibas From Vizcaya, Phil Romano, Moussa, Enrico Meloni, Iván Gómez i Ivanhoe.
Els esdeveniments destacats inclouen el Water Park Day a Illa Fantasia el 4 d'agost, en què la pista de ball és la piscina d'ones del parc, i la festa Pervert XXL, que se celebrarà en 5 espais diferents amb un format de gran escala.
Els impulsors destaquen el "paper social" que el Circuit Festival exerceix més enllà de la seva dimensió cultural i econòmica, ja que anualment rep assistents de països on l'homosexualitat continua estigmatitzada o perseguida.