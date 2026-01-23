El circuit Escena programa 30 espectacles de lliure accés a tots els districtes

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
L'edició de primavera del circuit Escena de Barcelona, que se celebrarà entre el 6 de febrer i el 26 d'abril, portarà 30 espectacles de lliure accés a 34 escenaris de centres cívics i culturals de tota la ciutat.
La programació inclou un total de 170 funcions --30 de les quals destinades a centres escolars-- de circ, teatre, dansa i música, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en un comunicat d'aquest divendres.
Entre els noms destacats hi ha Pepa Plana, Jordi Paraneda i Manolo Alcántara, en circ; Lola Stouthamer, Lalo López, Mar Pujol i Abraham Lojo, en música; Laia Santanach, L'Esbord i el Desvío, en dansa, i les companyies teatrals Fantàstica Meravellosa i Temple de Vesta.
El circuit també participa en la iniciativa Cap Butaca Buida, que vol convertir Catalunya en la "capital mundial de les arts escèniques", adherint-se a la celebració de la gran Diada del Teatre el 21 de març.
Escena també ofereix activitats complementàries com un itinerari de visites a centres d'exhibició, recerca i creació de teatre; 'El Rebost' de Mar Pujol, en què es podran conèixer els processos creatius de l'artista, o col·loquis després de l'espectacle 'O'varias' a càrrec de la creadora del projecte Mediatldanza, Sandra Jurado.