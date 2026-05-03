La cinquena bicicletada Kidical Mass a Barcelona reclama una ciutat més segura per als nens

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha acollit aquest diumenge la cinquena edició de la Kidical Mass, una bicicletada familiar que ha recorregut el centre de la ciutat des de la plaça del Doctor Letamendi fins a les Glòries per exigir "el dret dels menors a desplaçar-se de forma segura i autònoma", informa un comunicat de l'organització.
La mobilització, recolzada per entitats com la Xarxa de Bicibuses i el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha comptat amb 3.000 ciclistes, segons l'entitat, i ha denunciat l'actual "supremacia" dels vehicles a motor demanant un model urbà que prioritzi la vida, redueixi la contaminació acústica i elimini les desigualtats en l'espai públic.
El manifest d'aquest any celebra el creixement d'aquest moviment des de la seva arribada a Barcelona en 2022 i valora el suport mutu que representen iniciatives com els "bicibuses".
Aquesta jornada s'ha emmarcat en un cap de setmana dedicat a la cultura ciclista a Barcelona, sumant-se a la celebració prèvia de la 'Massa Crítica' divendres passat i la 'Criticona' el dissabte com a actes per visibilitzar l'ús de la bicicleta.
La Kidical Mass és un moviment nascut a Oregon (Estats Units) en 2008 que aquest mes de maig també celebra edicions en ciutats europees com Berlín (Alemanya), Roma (Itàlia), Brussel·les (Bèlgica) o Lisboa (Portugal) per fomentar una mobilitat sostenible i inclusiva.