El cinquè cinquè premi (61366) reparteix una sèrie a Barcelona i una altra a l'Hospitalet

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 61366, premiat amb un altre dels vuit cinquens premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i dotat amb 60.000 euros la sèrie, ha repartit una sèrie a Barcelona i una altra a l'Hospitalet de Llobregat.
El número, el cinquè dels cinquens premis, s'ha cantat a les 11.48 hores en el sisè filferro de la sisena taula i ha repartit una sèrie a l'administració 287 de Barcelona i una altra a la 19 de l'Hospitalet de Llobregat.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.