El cinema Phenomena Experience (Barcelona) guanya el Premi Carlo Lizziani a Millor Sala Europea

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El cinema Phenomena Experience de Barcelona ha obtingut el premi Carlo Lizziani Europa 2025 a la Millor Sala Europea, que atorga l'Associazione Nazional Autori Cineamotografici (Anac) d'Itàlia, i Flaminia i Francesco Lizziani, hereus del director que dona nom al guardó.
Els premis recompensen aquelles sales que "amb tenacitat i visió cultural han sabut defensar i promoure el cinema d'autor i de qualitat, preservant al mateix temps la dimensió comunitària i ritual de l'experiència cinematogràfica en sala", explica la sala en un comunicat.
El lliurament del premi, que comptarà amb l'assistència del fundador i director de Phenomena Experience, Nacho Cerdà, tindrà lloc en el marc de la celebració de la 82 Mostra Internacional d'Art Cinematogràfica de Venècia (Itàlia).
L'Anac ha destacat la programació de Phenomena Experience --que combina estrenes contemporànies amb una especial atenció als clàssics del cinema-- i les seves projeccions en cel·luloide, els cicles temàtics i les retrospectives dedicades a grans mestres, que han fet de la sala un "bastió cultural imprescindible".
Cerdà ha afirmat sentir-se "molt honrat" de compartir el guardó amb el seu equip, el treball del qual ha aconseguit que el cinema segueixi sent, en les seves paraules, aquesta experiència màgica que el va fascinar de petit.