El cinema Phenomena de Barcelona reobrirà el 2 d'abril després de sis mesos d'obres

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El cinema Phenomena Experience de Barcelona, que va rebre el 2025 el premi Carlo Lizzani a la millor sala europea, reobrirà les seves portes el 2 d'abril després de sis mesos d'obres, informa la sala en un comunicat.
En la reforma s'han renovat i millorat els sistemes de so, projector i pantalla de tecnologia punta, butaques ergonòmiques, un nou 'lounge' i el redisseny complet de l'accés principal i els banys.
Abans de la reobertura el 2 d'abril, els dies 28 i 29 de març es duran a terme dues sessions especials, i la reobertura vindrà acompanyada d'una sèrie de cicles en els quals recuperaran les pel·lícules més populars projectades a la sala i clàssics.