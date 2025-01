El cinema en català va registrar el 2024 gairebé un milió d'espectadors, segons el Govern

BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El cinema en català va registrar el 2024 un "rècord" de 986.930 espectadors en sales empès per l'èxit de les pel·lícules 'Casa en flames' i 'El 47': 728.435 per a versions originals en català, 240.383 per a versions doblades en català i 18.112 per a versions subtitulades.

Segons ha informat aquest divendres la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat en un comunicat, aquest èxit també s'ha vist completat amb l'arribada de nombrosos títols doblats i subtitulats en les plataformes sota demanda.

En les versions originals en català, durant el 2024 han destacat 'El 47' i 'Casa en flames', que encapçalen les nominacions dels Premis Gaudí que es lliuren aquest dissabte.

Les produccions doblades en català van mantenir un paper rellevant el 2024, amb centenars de doblatges en plataforma i 63 estrenes al cinema.

Quant a la subtitulació, la conselleria ha donat suport a 481 doblatges i 716 subtitulacions en català, xifres que representen un creixement d'un 31% pel que fa als doblatges i d'un 19% en la subtitulació.

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que l'èxit de consum d'aquest any demostra la importància de "continuar promovent les pel·lícules i les sèries en català", tant en versió original com doblada o subtitulada, com una eina per a la normalització lingüística i cultural.