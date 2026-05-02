El cinema català comptarà amb set produccions al Festival de Cannes

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
El cinema català estarà present amb set produccions al Festival de Cannes, repartides en diferents seccions del certamen, segons ha informat el Departament de Cultura de la Generalitat en un comunicat.
Entre els títols seleccionats hi ha el debut en el llargmetratge d'Aina Clotet amb 'Viva', a la Semaine de la Critique, junt amb diverses coproduccions internacionals amb participació catalana com 'La más dulce', de Laïla Marrakchi, 'The End of it', de Maria Martínez Bayona, i 'Rehearsals for a Revolution', de Pegah Ahangarani.
També competirà el curtmetratge 'Tú, yo y la vaca', d'Aina Callejón, produït per l'ESCAC.
A més, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, optarà a la Palma d'Or, mentre que 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamani, participarà en Un Certain Regard; també es projectaran 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, i 'Les roches rouges', de Bruno Dumont.
D'altra banda, Carla Simón presidirà el jurat de curtmetratges i de la Cinef, i el sector audiovisual català estarà present en el Marché du Film amb més de 70 empreses i 150 professionals, a més de 17 projectes que es presentaran a agents internacionals.