CineEurope reuneix a Barcelona exhibidors i distribuïdors i renova la seva presència fins al 2028

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

CineEurope, la convenció europea de professionals de la indústria cinematogràfica, torna aquest dilluns al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) --gestionat per Fira de Barcelona-- amb més de 4.000 exhibidors i distribuïdors d'arreu del món, i ha signat la renovació per celebrar-se com a mínim a la capital catalana fins al 2028.

L'esdeveniment reuneix fins dijous més de 4.000 exhibidors i distribuïdors que comparteixen i desvelen les últimes produccions, novetats i tecnologies per a les sales de cinema a través de projeccions, xerrades, seminaris i una fira comercial, ha informat Fira de Barcelona en un comunicat.

Produïda per The Film Expo Group, CineEurope és la convenció oficial de la Unió Internacional de Cinemes (Unic), l'associació professional que representa exhibidors de cinema i les seves associacions nacionals de 39 països europeus amb la intenció de promoure el valor social, cultural i econòmic del cinema a Europa i el món.

Una desena d'estudis internacionals, inclosos Walt Disney Studios, Paramount, Universal Pictures, Sony Pictures, Warner Bros, Unifrance, StudioCanal, Lionsgate i Mubi, participen en aquesta 32a edició de la convenció.

L'esdeveniment, que s'organitza al CCIB de Barcelona des del 2012, ha signat un acord de renovació fins com a mínim l'any 2028, amb la possibilitat de mantenir la col·laboració més enllà d'aquesta data.

Segons el director general del CCIB, Marc Rodríguez, ha mostrat l'orgull que CineEurope, després de més de deu anys a Barcelona, vulgui continuar, i ha remarcat que la voluntat és enfortir els vincles amb The Film Expo Group per "impulsar l'èxit del certamen".