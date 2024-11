El cineasta Woody Allen visita Barcelona

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta novaiorquès Woody Allen ha visitat Barcelona, on dimecres va esmorzar al restaurant Ca l'Isidre, segons ha informat aquest dijous 'La Vanguardia'.

Segons el diari, el motiu de la visita pot ser la preparació d'una pel·lícula, per la qual cosa tot apunta a la possibilitat que hagi aprofitat per reunir-se amb l'equip tècnic de cara a un eventual rodatge l'any vinent, i afegeix que és possible que el projecte inclogui el productor Edward Walson.

L'actor i director nord-americà va presentar a Barcelona el setembre del 2023 la seva última pel·lícula fins avui, 'Cuestión de suerte', rodada íntegrament en francès, i va oferir dos concerts al Teatre Tívoli acompanyat de la New Orleans Jazz Band.