La cineasta Rosa Vergés rep el Premi Gaudí d'Honor: "Us recomano que somieu"

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La directora, realitzadora i guionista Rosa Vergés ha rebut aquest diumenge el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2024 en reconeixement a la seva carrera i ha demanat a les joves: "Us recomano que somieu".

L'Acadèmia del Cinema Català li ha concedit el guardó per ser "una directora pionera quan no hi havia directores, obrint el camí de les cineastes que en les dècades posteriors han meravellat amb les seves històries i han posicionat al cinema català dins i fora de les fronteres", i pel seu incansable activisme cinematogràfic.

Vergés, membre d'honor de l'Acadèmia des de 2021, ha recollit el premi de mans de Pepa López i Àngels Gonyalons --ambdues van debutar en el seu 'Boom, Boom'--, la directora artística Rosa Ros i la directora Isabel Coixet.

Vergés ha assegurat que és un honor pertànyer a una llista de premiats, i que és un honor que el guardó porti el nom de Miquel Porter i Moix, que va ser professor seu i estaria "orgullós" de veure-la amb el premi.

Ha assegurat que aquest guardó honorífic està "ple de gent" que l'ha ajudat, i ha volgut dedicar-ho a totes les dones que han fet grans aportacions a les ciències i la cultura però han estat ignorades.

"Us recomano que somieu. A mi em deien pel·liculera", i ha proclamat el seu amor incondicional al cinema.

També ha cridat a lluitar "contra l'abús i per la tolerància, la solidaritat i l'excel·lència", i ha demanat a les joves que mirin cap amunt a les cineastes i la seva mirada valenta.

BIOGRAFIA

Vergés (Barcelona, 1955) va formar part de la generació que va protagonitzar un important relleu al cinema espanyol al costat de noms com Álex de l'Església, José Luis Guerin, Julio Medem, Chus Gutiérrez i Enrique Urbizu.

La seva primera pel·lícula com a directora va ser 'Boom Boom', el 1990, una comèdia situada en l'efervescència olímpica, i que va guanyar el Goya a la millor direcció novella, el Premi Nacional de Catalunya, el Premi Sant Jordi de cinematografia i el Fotogrames de Plata.

Altres pel·lícules dirigides per Vergés són 'Souvenir'; el film infantil 'Tic Tac', seleccionat en el programa '8 Films around the world' del Lincoln Center de Nova York; 'Iris', i l'obra col·lectiva 'Ferida Arrel'.

Té una extensa trajectòria en la direcció artística de muntatges teatrals i musicals, entre els quals les cerimònies d'arribada de la Torxa Olímpica a Barcelona'92 i 'El somni de l'aigua' per al pavelló de Catalunya en l'Exposició de Saragossa de 2008.