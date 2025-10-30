El cineasta Paco Cabezas rebrà el premi honorífic del Festival TerrorMolins (Barcelona)

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El cineasta Paco Cabezas rebrà el premi honorífic del 44è Festival TerrorMolins, que se celebrarà del 7 al 16 de novembre a Molins de Rei (Barcelona), en reconeixement a la seva trajectòria en el cinema i les sèries.
El festival programa 83 pel·lícules, entre llargmetratges i curtmetratges, procedents de 22 països, i tindrà com a leitmotiv el terror japonès, informa aquest dijous TerrorMolins en un comunicat.
TerrorMolins estrena en aquesta edició el premi al millor projecte de curtmetratge de terror en català, fomentant el cinema de gènere en llengua catalana i impulsant el talent local.