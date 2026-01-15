La cineasta Carla Simón rebrà el premi especial del Brain Film Festival 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La cineasta Carla Simón rebrà el Premi Especial del 9è Brain Film Fest, que se celebrarà de l'11 al 15 de març al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en reconeixement a una filmografia profundament connectada amb la memòria, les emocions, la identitat i les relacions familiars, temes centrals en la comprensió de la condició humana i el funcionament del cervell.
Simón rebrà el guardó en la inauguració del festival l'11 de març i s'hi projectarà per primera vegada juntes les seves tres pel·lícules, 'Estiu 1993', 'Alcarràs' i 'Romería', han informat aquest dijous el festival i la Fundació Pasqual Maragall en un comunicat.
Segons els directors del festival, Cristina Maragall --també presidenta de la Fundació Pasqual Maragall-- i Albert Solé, l'obra de Simón "ha contribuït de manera decisiva a construir un imaginari col·lectiu íntim i honest sobre la memòria, el dol i els vincles familiars, amb una mirada sensible que connecta amb les emocions i els processos mentals".
El Premi Especial del festival s'atorga anualment a una persona del món de la cultura que, amb la seva obra, ha exercit una influència significativa en l'imaginari col·lectiu en les temàtiques del cervell i en edicions anteriors l'han rebut Isabel Coixet, Carme Elias, Maite Alberdi i Nicolas Philibert.
Carla Simón ha rebut guardons en la seva carrera com el premi a la millor òpera prima de la Berlinale per 'Estiu 1993', que també va obtenir el Goya a la millor direcció novella; l'Os d'Or per 'Alcarràs' de la Berlinale i 6 Gaudí per la mateixa pel·lícula, a més del Premi Nacional de Cultura i el Premi Nacional de Cinematografia.