La cineasta Carla Simón, primera guardonada del Premi de Cinematografia Novos Cinemas a Pontevedra

PONTEVEDRA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La directora i guionista Carla Simón és la primera guardonada en el Festival Novos Cinemas de Pontevedra, que celebra el desè aniversari amb la inauguració del Premi de Cinematografia, enfocat a "destacar mirades singulars i compromeses amb el llenguatge cinematogràfic".
Tal com ha traslladat l'organització del certamen en un comunicat, el guardó pretén reconèixer "la implicació autoral, el risc creatiu i la coherència ètica i estètica que marquen una cinematografia viva i transformadora".
Així, el premi es lliurarà a Simón el dimarts 2 de desembre, en un acte obert al públic a les 12:30 hores al Teatro Principal de Pontevedra, per una obra "personal ètica i sensorial que encarna l'esperit del festival en interpel·lar, emocionar i obrir noves maneres d'entendre el món".
Segons ha recalcat el festival, Simón destaca per un estil "naturalista i enfocat en històries íntimes sobre la família i la memòria", a més de per una trajectòria marcada pel reconeixement en certàmens com Canes, Premis Goya, Premis Feroz, Os d'Or del Festival de Berlín o el Premi Nacional de Cinematografia.