Cinc nens ferits lleus i un monitor greu en un accident entre un autocar i un camió a Maçanet (Girona)

GIRONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5 nens han resultat ferits lleus i el seu monitor ha estat traslladat en estat greu per un accident aquest divendres entre el seu autocar escolar i un camió petit a l'AP-7 a Maçanet de la Selva (Girona), han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

Han rebut l'avís aquest divendres cap a les 17 hores que l'incident s'ha produït en el quilòmetre 89 de la via en sentit sud i que el camió petit ha xocat per darrere amb l'autocar, on anaven unes 60 persones per a "unes colònies o un casal".

El conductor del camió ha resultat ferit menys greu i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat en un tuit que per aquest accident ha activat 5 unitats terrestres i un comandament.

Les fonts de Trànsit han assegurat que s'"ha activat un altre autocar per portar els nens", a més de grues per retirar els vehicles, i que ara com ara no s'estan fent desviaments de circulació.

Com a conseqüència d'aquest incident, en sentit sud cap a Barcelona hi ha dos carrils tallats i unes cues de 4 quilòmetres, i en sentit nord hi ha una retenció de 8 quilòmetres.