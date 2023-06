Cinc mossos ferits lleus en intentar evitar un festa il·legal al pantà de Santa Anna (Lleida)

La festa continua aquest dilluns amb un "centenar de vehicles"



LLEIDA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Cinc agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus aquest diumenge a la matinada quan feien un control per evitar una festa il·legal a prop del pantà de Santa Anna, al municipi d'Ivars de la Noguera (Lleida).

Segons han explicat aquest dilluns fonts de la policia catalana a Europa Press, un camió amb dos ocupants va envestir un vehicle de Mossos per "apartar-lo del camí", i els agents els van detenir.

Un cop detinguts i identificats, un grup de persones va sortir d'un tercer vehicle i es "va abraonar" sobre els agents per alliberar els dos detinguts: un d'ells va aconseguir fugir, juntament amb el grup, i el segon es va quedar detingut.

Després de l'incident, alguns agents de la policia catalana "van poder continuar amb el servei i altres van agafar la baixa" per les lesions.

FESTA IL·LEGAL AMB UN CENTENAR DE VEHICLES

La festa il·legal continua aquest dilluns al migdia amb un "centenar de vehicles", per la qual cosa Mossos ha desplegat un dispositiu per evitar que entrin més vehicles i per controlar les sortides.

També han obert una investigació per trobar els presumptes autors de les lesions i la persona que inicialment van aconseguir detenir i que va acabar fugint amb ells.

Els agents van començar a fer controls a la zona divendres, quan van detectar una "afluència anormal de vehicles pesants que es desplaçaven de municipi en municipi" buscant un recinte on fer la festa, segons Mossos.