Cinc morts i quatre ferits en l'accident a la mina de Zarréu (Astúries)

OVIEDO 31 març (EUROPA PRESS) -

Cinc persones han mort i quatre més han resultat ferides de consideració en l'accident laboral registrat en una mina de Zarréu, a Degaña (Astúries), segons la informació recollida per Europa Press de fonts del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries, de la Delegació del Govern central a Astúries i de la Guàrdia Civil. Ja no hi ha desapareguts.

Dos dels ferits han estat traslladats fins a Ponferrada (Lleó), amb cremades. Un altre ferit ha estat traslladat en l'ambulància de suport vital bàsic a l'Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea (Astúries), amb un cop al cap. El SAMU manté mobilitzats l'equip d'Atenció Primària de Degaña, dues UVI-mòbil amb el seu corresponent equip sanitari, una ambulància convencional i dues de transport de col·lectius.

Finalment, un altre ferit que estava desaparegut ha estat localitzat i també ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, segons les fonts consultades.

A més, s'ha activat el Grup de Rescat amb l'helicòpter medicalitzat del SEPA i també els dos helicòpters multifunció de l'organisme autònom, un per traslladar-hi la Brigada de Salvament Miner des del pou Fondón i l'altre per traslladar-hi el personal d'intervenció, entre d'altres, la Unitat Canina.

El Centre de Coordinació d'Emergències del 112-Astúries ha rebut l'avís a les 09.32 hores. En la trucada indicaven que hi havia una incidència a la mina. Posteriorment han afegit que s'havia produït un problema amb una màquina i que hi havia persones ferides.

La Sala 112 del SEPA, a més dels tres helicòpters, el Grup de Rescat i la Unitat Canina ha activat els Bombers del SEPA dels parcs de Cangas del Narcea i Ibias (Astúries), el cap de zona, un vehicle de suport logístic i el Post de Comandament Avançat.

Fins al lloc s'hi han desplaçat tant els serveis sanitaris, els bombers i la Brigada Central de Salvament Miner, com efectius de la Guàrdia Civil de Degaña, Cangas del Narcea, i també de la Policia Judicial de Pravia (Astúries).

El Conseller de Mobilitat, Cooperació Local i Gestió d'Emergències, Alejandro Jesús Calvo, ha declarat a les 11.50 hores l'activació del Pla Territorial del Principat d'Astúries, (Platerpa).