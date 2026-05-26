Cinc joves científics opten aquest dimarts a Múrcia al Premi Princesa de Girona Recerca 2026

MÚRCIA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La Fundació Princesa de Girona ha presentat aquest dimarts a les instal·lacions d'UNIVERSAE Múrcia els cinc finalistes que opten al Premi Princesa de Girona Recerca 2026.
La identitat de la persona guardonada es desvelarà aquest dimarts a l'Auditori i Centre de Congressos Víctor Villegas durant la celebració del Princesa de Girona CongresFest, l'acte central del Tour del Talent a la capital murciana que comptarà amb la presidència del rei Felip VI i que reunirà xerrades inspiradores, col·loquis sectorials i actuacions musicals en directe.
Els cinc investigadors que aspiren al guardó lideren projectes científics d'avantguarda internacional en diverses disciplines de la ciència.
Ana I. Benítez, professora a la Universitat Tècnica de Múnic, destaca en el camp de la biocatàlisi pel seu disseny de sistemes enzimàtics avançats capaços de reduir fins a un 70% els residus en la producció de fàrmacs oncològics, mentre que Carla Casadevall, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, desenvolupa tecnologies fotocatalítiques inspirades en la fotosíntesi natural per a l'obtenció i emmagatzematge de combustibles nets a partir d'energia solar.
Per la seva banda, Javier Santos és professor de la Universitat Pompeu Fabra centrat en la programació de circuits genètics bacterians per a aplicacions mèdiques i mediambientals i Pablo Rodríguez Fernández és investigador a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) que lidera simulacions computacionals per a la viabilitat de l'energia de fusió nuclear.
Rafael Luque és astrofísic de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia que ha contribuït a la troballa de més de 220 exoplanetes i a l'estudi de tipologies planetàries amb presència d'aigua fora del sistema solar.
La directora dels Premis Princesa de Girona, Íngrid Aznar, ha assenyalat durant la roda de premsa que aquests guardons --que en aquesta edició han rebut un total de 400 candidatures sumant les categories d'Art, Social, Recerca i CreaEmpresa-- pretenen reconèixer joves amb trajectòries d'excel·lència per convertir-los en referents que inspirin la societat.
La convocatòria s'emmarca en la cinquena edició del Tour del Talent, un esdeveniment de desenvolupament professional coorganitzat juntament amb l'Ajuntament de Múrcia i amb el suport d'entitats com TRIVU, Microsoft, Cajamar o la Universitat de Múrcia, que ja ha sumat més de 134.000 participants des de la seva creació.