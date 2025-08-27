Cinc detinguts a Sants (Barcelona) per intentar ocupar l'antiga Escola del Carme

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut la matinada d'aquest dimecres a 5 persones per intentar ocupar l'antiga Escola del Carme, un edifici de titularitat municipal situat el barri de Sants de Barcelona, segons han informat fonts policials a Europa Press.
Les mateixes fonts han explicat que els Mossos d'Esquadra han efectuat la detenció de 4 persones com a presumptes autores de delictes de danys i usurpació.
Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha detingut a una cinquena persona relacionada amb aquests fets per un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
Segons ha avançat 'Metròpoli', els agents van acudir al lloc sobre les 3.00 hores i van aconseguir detenir l'ocupació d'aquest centre, que està en desús des de 2023.
Fonts policials han confirmat que la Guàrdia Urbana s'ha encarregat de la custòdia de l'edifici.