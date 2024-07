Cinc detinguts per presumpte robatori violent en una parada de bus a Gavà (Barcelona)

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones d'entre 18 i 26 anys com a presumptes autors d'un robatori violent en una parada d'autobús de Gavà (Barcelona) i, tot seguit, amenaçar el conductor d'un bus amb una navalla.

Els fets es van produir el 14 d'abril a les 6 hores del matí, quan un grup de persones es va acostar a un noi en una parada d'autobús, el van intimidar i colpejar i li van robar el telèfon, la cartera i el rellotge, segons ha informat aquest dimarts la policia catalana en un comunicat.

Els investigadors, que no descarten més detencions, també atribueixen a aquestes persones el delicte d'amenaces, ja que un cop dins l'autobús, van amenaçar el conductor amb una navalla per haver-los recriminat que no haguessin pagat el bitllet.