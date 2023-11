Cinc detinguts per presumptament drogar i estafar clients a bordells de Barcelona

Eren part d'un grup criminal de 12 persones que acumulava 35 antecedents



BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes i una dona per presumptament drogar i estafar clients a dos locals de prostitució a Barcelona.

Se'ls atribueixen els suposats delictes d'estafa bancària --van aconseguir 110.000 euros en total--, robatori amb violència, agressió sexual i contra la salut pública, informa la policia en un comunicat aquest diumenge.

Els agents van iniciar la investigació el 2022 quan van rebre 9 denúncies de clients de dos locals que deien haver rebut càrrecs o que s'havien fet transferències de molts diners dels seus comptes bancaris sense autorització.

En les denúncies, les víctimes deien que "els van fer consumir grans quantitats d'alcohol i/o substancies estupefaents", que van perdre la consciència i que hores més tard van començar a recuperar la memòria i van comprovar que els seus comptes havien patit grans retirades de diners.

Els agents van comprovar que un grup de persones vinculades als dos locals rebien les transferències, de connivència amb treballadores sexuals d'aquests locals.

El grup criminal estava format per 14 persones que acumulen entre tots més de 35 antecedents policials: a part dels cinc detinguts, Mossos ha donat d'alta quatre ordres de detenció, i cinc persones més han estat citades per prestar declaració com a investigades.