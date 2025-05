Cinc detinguts per cultivar marihuana a dues cases de Vidreres

Els Mossos van localitzar més de 1.200 plantes i gairebé 30 quilograms de cabdells

GIRONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 19 de maig cinc homes d'entre 18 i 53 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric, per cultivar dues plantacions de marihuana en dues cases d'un mateix carrer de la localitat de Vidreres (Girona).

La comissaria de Santa Coloma de Farners (Girona) va ser advertida que, en un habitatge de la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres, hi havia una persona retinguda i obligada a cultivar marihuana; es van dirigir al lloc i van observar que la casa estava oberta, que des de la zona del jardí s'hi observaven aires condicionats i que desprenia una olor "forta" de marihuana, segons informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.

A la casa, tant a la planta baixa com al primer pis van localitzar en total 3,5 quilograms de cabdells de marihuana i 589 plantes en fase de floració, i van detectar que la defraudació elèctrica ascendia a 13.328 euros; a més, hi van localitzar quatre homes que van ser detinguts per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

En aquest domicili no van poder localitzar la persona presumptament retinguda, i davant les noves informacions, els agents van constatar que era en una casa del mateix carrer; allí van localitzar l'home i també un total 679 plantes de marihuana i 25,5 quilograms de cabdells, amb un preu de 46.700 euros al mercat, i una defraudació elèctrica que ascendia a un total de 80.400 euros.

Els primers quatre detinguts van passar el passat 20 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners i el cinquè ho va fer el passat 21 de maig.