Cinc detinguts a Esparreguera (Barcelona) pel robatori de coure a Puertollano (Ciudad Real)

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 de febrer cinc homes de 17 a 35 anys (un d'ells menor) com a presumptes autors del robatori de coure d'una empresa de Puertollano (Ciudad Real) després de localitzar-los a la llera del riu Llobregat al seu pas per Esparreguera (Barcelona).
Els agents van anar al pont de la carretera C-55 després de rebre un avís ciutadà i van sorprendre quatre persones amb una furgoneta, moment en què dos van fugir a peu mentre els policies els anaven a identificar, informa un comunicat de l'organització aquest dimarts.
Poc després una patrulla de suport va localitzar un vehicle aparcat amb dos ocupants, un dels quals anava descalç i amb la roba molla, i es va confirmar que era un dels homes que acabava de fugir per la zona del riu.
Una altra patrulla de Seguretat Ciutadana que duia a terme tasques preventives per la mateixa àrea, va localitzar un cinquè home dormint a l'interior d'un vehicle aparcat, qui posteriorment va ser vinculat amb els fets.
Els quatre arrestats adults, dos d'ells amb antecedents per fets similars, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell l'11 de febrer i el menor d'edat va ser portat davant la Fiscalia el dia anterior.
Els agents van intervenir eines per tallar metall, van trobar grans bobines ocultes entre la vegetació i van comprovar que el material provenia d'una empresa de Puertollano.