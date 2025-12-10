Cinc detinguts en el dispositiu dels Mossos pel partit de Champions FC Barcelona-Eintracht

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la nit cinc persones per requeriment judicial en el dispositiu que van dur a terme pel partit de Champions entre el FC Barcelona i l'Eintracht de Frankfurt, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
El partit, considerat d'alt risc, es va disputar a l'Spotify Camp Nou a les 21 hores, però l'afició alemanya va estar custodiada per la Brigada Mòvil (Brimo) des de la tarda, per posteriorment conduir-los fins a l'estadi.
A més dels detinguts, l'operatiu es va saldar amb 12 persones investigades per delictes de furt i apropiació indeguda, 12 denúncies administratives i 17 persones van ser expulsades del Camp Nou.