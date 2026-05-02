Publicat 02/05/2026 13:45

Cinc detinguts en un dispositiu contra el tràfic de drogues a Barcelona

Archivo - Arxiu - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra.
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut a cinc persones en un dispositiu contra el tràfic de drogues en el districte de Sant Martí de la capital catalana.

En una publicació a 'X' aquest dissabte el cos explica que han recuperat i intervingut el domicili que els detinguts utilitzaven com a punt de venda.

A més, els agents han confiscat en el registre 150 grams de cocaïna i una dosi única d'heroïna, 21.100 euros en efectiu i tres armes de foc.

Contador

Contingut patrocinat