Cinc detinguts en una discoteca sense llicència de L'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -

Una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de L'Hospitalet i Policia Nacional durant la matinada d'aquest diumenge en una discoteca sense llicència de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acabat amb cinc detinguts per ordres cerca i captura i 220 persones identificades.

El local, a la Carretera del Mig, acumula nombroses incidències, no té llicència per a l'activitat de discoteca que desenvolupa, tenia el doble de l'aforament permès --amb 220 persones a l'interior-- en el moment de l'operació, a més de quatre menors, i 'shishas' sense permís a l'interior, ha informat la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet a xarxes socials.

També s'han fet dues denúncies per tinença d'estupefaents i quatre per falta de respecte als agents, a més de la intervenció de vuit embolcalls amb substàncies estupefaents, i d'una arma blanca i una defensa extensible de les quals no s'ha pogut identificar al propietari.