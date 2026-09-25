Cinc detinguts, 4 d'ells menors, per un presumpte robatori amb violència a Figueres

GIRONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 i 23 de setembre a Figueres (Girona) un home de 18 anys i quatre menors com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
Els fets es remunten al 15 de setembre, poc abans de les 17.30 hores, quan un jove es va presentar a la comissaria i va denunciar que acabava de patir un robatori quan es dirigia cap a l'estació de l'AVE.
En concret, va explicar que mentre caminava pel carrer Pedreres es va creuar amb un grup de joves que li van preguntar si fumava i, després de respondre'ls que no, van treure diverses navalles i li van robar una cadena, el rellotge, la cartera amb la documentació personal, targetes i 150 euros en efectiu, i una motxilla amb un portàtil, roba, ulleres de sol i altres objectes personals.
Gràcies a la investigació, els agents van identificar els autors del robatori i els van detenir els dies 21 i 23 de setembre: la Guàrdia Urbana de Figueres va arrestar un dels menors, mentre que la resta de detencions les van efectuar els Mossos d'Esquadra.
La policia ha pogut recuperar la major part dels objectes i, pel que fa als detinguts, els menors han quedat en llibertat en espera de comparèixer davant la Fiscalia de Menors i el major d'edat, amb diversos antecedents, va passar dijous a disposició judicial.