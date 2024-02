Cinc detinguts i 30 denunciats en un dispositiu amb 80 agents a Reus (Tarragona)

TARRAGONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

Un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la policia local de Reus (Tarragona), amb uns 80 agents en total, es va saldar dijous amb cinc detinguts i 30 denunciats en una desena d'establiments.

Un dels detinguts ho està per un presumpte delicte de tràfic de drogues i els altres quatre en virtut de la llei d'estrangeria, mentre que les denúncies van ser per infraccions administratives, tinença d'armes i estupefaents, han informat fonts dels Mossos consultades per Europa Press aquest divendres.

Hi va haver més de 110 persones identificades i també hi van intervenir tècnics de la companyia elèctrica i d'Inspecció de Treball, i el dispositiu es va desplegar d'acord amb la llei de seguretat ciutadana.