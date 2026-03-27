Cinc afectats després d'un accident entre dos vehicles a Tarragona

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Un accident produït aquest divendres a la tarda entre dos vehicles a Tarragona ha deixat cinc afectats en estat menys greu, ha informat el Servei d'Emergències de Catalunya (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El SEM ha atès i traslladat als afectats a centres hospitalaris: dos homes a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona; uns altres dos al Sant Joan de Reus i un últim home ha estat traslladat al Santa Tecla.
Segons expliquen els Bombers de la Generalitat en un altre missatge, han rebut l'avís a les 19.23 hores; s'ha excarcerat a les persones dels vehicles, després de col·lisionar al parc del Camí de la Coma; i el SEM ha activat 5 ambulàncies.