Publicat 27/03/2026 21:40

Cinc afectats després d'un accident entre dos vehicles a Tarragona

Imatge dels vehicles després de l'accident
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 27 març (EUROPA PRESS) -

Un accident produït aquest divendres a la tarda entre dos vehicles a Tarragona ha deixat cinc afectats en estat menys greu, ha informat el Servei d'Emergències de Catalunya (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

El SEM ha atès i traslladat als afectats a centres hospitalaris: dos homes a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona; uns altres dos al Sant Joan de Reus i un últim home ha estat traslladat al Santa Tecla.

Segons expliquen els Bombers de la Generalitat en un altre missatge, han rebut l'avís a les 19.23 hores; s'ha excarcerat a les persones dels vehicles, després de col·lisionar al parc del Camí de la Coma; i el SEM ha activat 5 ambulàncies.

