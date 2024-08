La Cimera Social de l'Aigua critica la dessaladora de l'Empordà (Girona) i alerten dels seus "impactes"

GIRONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La Cimera Social de l'Aigua s'ha mostrat crítica amb la nova dessaladora de l'Alt Empordà (Girona), anunciada pel Govern de Salvador Illa, i ha alertat dels seus "impactes socials i econòmics", informa en un comunicat aquest dijous Aigua és Vida, una de les entitats que forma part de l'organització.

Ha insistit en la "necessitat d'un canvi de model basat en la reducció de la demanda d'aigua i la priorització dels seus usos" i ha demanat iniciar els processos de participació per l'elaboració del nou full de ruta del Govern.

"La dessalinització hauria de ser l'última de les infraestructures hídriques a construir-se, ja que encareix per 15 el preu de l'aigua i emet una quantitat de gasos d'efecte hivernacle molt superior a la resta de sistemes de potabilització", alerta l'organització.

Les entitats de la Cimera es mostren preocupades per l'impacte que pugui tenir la nova dessalinitzadora sobre el preu de l'aigua i recorden que des de gener del 2024 la tarifa de l'aigua de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) "ha pujat un 33,7% en operar a màxim rendiment les dessalinitzadores ja construïdes".

La Cimera ha retret l'oblit, en les seves paraules, de les polítiques d'estalvi d'aigua per part de la Generalitat, així com la gestió de la demanda: "La resposta a l'escassetat hídrica i a la crisi climàtica no pot ser una política d'oferta infinita d'aigua amb la construcció de noves infraestructures".