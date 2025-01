Ciències en Perill veu la ciència "retallada" en la nova proposta del Govern per a Batxillerat

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciències en Perill ha lamentat que "la ciència continua retallada" amb la proposta que la Generalitat ha presentat a representants de la comunitat docent i científica per al currículum de Batxillerat.

Així ho ha argumentat la plataforma en un missatge en X recollit per Europa Press, després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi plantejat dedicar una hora més a les assignatures obligatòries de modalitat en reunions celebrades aquest dijous.

"Fan falta més hores de ciències per garantir una formació de qualitat, i recordar d'un costat per afegir en un altre no és la solució que mereix el nostre alumnat", ha resolt l'entitat, que ha sostingut que --textualment-- continuaran lluitant.