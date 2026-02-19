El Ciemen avala l'esmena del Govern perquè el català compti en la regularització de migrants

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El Ciemen ha valorat "molt positivament" que la Generalitat presenti una esmena al projecte de reial decret de regularització extraordinària perquè el coneixement del català es tingui en compte en la primera renovació de la residència de migrants.
En un comunicat, el president del Ciemen, David Minoves, ha dit que aquesta mesura "només serà realment efectiva si va acompanyada d'un increment molt significatiu dels recursos destinats a l'alfabetització i a l'ensenyament del català per a persones adultes".
Segons Minoves, la incorporació d'aquesta esmena "ha d'anar necessàriament lligada a la garantia d'accés real i universal a l'aprenentatge de la llengua", i ha afegit que l'augment de la demanda de persones que no coneixen o no fan servir el català demana una resposta estructural, amb prou recursos i planificació a mig i llarg termini.