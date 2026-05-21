El cicle Parcs en Concert arrenca diumenge als parcs naturals de la Diputació de Barcelona

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El cicle Parcs en Concert, que de maig a novembre programarà diverses propostes musicals als parcs naturals de la Diputació de Barcelona, arrenca aquest diumenge als jardins del castell de Montesquiu, amb l'actuació de Pehuenche & Edna Bravo.
El dissabte 6 de juny continuarà la programació al Brull, al parc natural del Montseny, amb el cantautor Pol Batlle, i l'endemà al recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet, al parc de la Serralada de Marina, amb Elara Duo, explica la Diputació en un comunicat aquest dijous.
La primavera continuarà amb propostes com la de Lecoq, el 13 de juny al parc d'Olèrdola, i ja a l'estiu s'espera l'actuació d'artistes com Kris Tena, Júlia Munné o Sara Roy als parcs de la Serralada Litoral, el Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
La programació s'allargarà fins a finals de novembre, en la qual Cor Aglepta, Quartet Modesta i Jana Corominas tancaran el cicle amb concerts a les Guilleries-Savassona, la Serralada Litoral i el Montnegre i el Corredor, respectivament.
Tots els concerts són de franc amb inscripció prèvia i aposten per una experiència propera, accessible i respectuosa amb el medi ambient, enguany incloent diverses propostes de música clàssica, rellevant el cicle d'Òpera als Parcs.