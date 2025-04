El Cicle Gaudí de cinema català arribarà als Estats Units i al Marroc aquest abril

La programació inclou 'Robot Dreams', 'Alcarràs' i 'Marco', entre d'altres

El Cicle Gaudí, circuit estable d'exhibició cinematogràfica impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, arribarà al Landmark Bethesda Row Cinema de Washington D.C. (Estats Units) i al cinema Renaissance de Rabat (Marroc) aquest mes d'abril.

Alguns dels títols que es presentaran són 'Robot Dreams', 'Alcarràs', 'El mestre que va prometre el mar', 'Segundo premio', 'La voluntària', 'Marco', 'Un lugar común', 'Casa en flames' i 'Mamífera', informa l'Acadèmia en un comunicat d'aquest dilluns.

Les noves seus internacionals s'afegeixen a Berlín (Alemanya), Santiago de Xile (Xile) i Ciutat de Mèxic i Guadalajara (Mèxic), que ja ho van ser el 2024.

2024, EDICIÓ RÈCORD

L'edició 2024 del Cicle Gaudí va assolir la seva "millor dada" de públic i abast territorial, amb 140 sales i 57.268 persones dins i fora de Catalunya, la qual cosa suposa un 38% d'augment respecte al 2023.

El 2024, el Cicle Gaudí Internacional va arribar als 1.789 espectadors en 50 projeccions, amb títols com '20.000 espècies d'abelles', 'Suro', 'Vasil', 'Les bones companyies', 'Els encantats', 'Mediterrani', 'Un cel de plom', 'Un amor', 'Un any, una nit', 'Creatura', 'Upon Entry' i 'Saben aquell'.

L'expansió del circuit estable de cinema català fora de Catalunya va començar el 2019 amb les primeres projeccions a l'Alguer (Itàlia), i des d'aleshores ha passat per França, el Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia i Suècia, a més dels països que l'acullen actualment.

NOVES SALES A CATALUNYA

Durant el primer trimestre del 2025, el Cicle Gaudí ha incrementat la seva xarxa a Catalunya amb 16 sales més a Barcelona, Castellterçol, Cornellà de Llobregat, el Bruc, Martorelles, Parets del Vallès, Santa Fe del Penedès i Vallbona d'Anoia (Barcelona), Riudarenes (Girona), Barberà de la Conca, la Palma d'Ebre i Prades (Tarragona) i Camarasa, Juncosa, Naut Aran i Os de Balaguer (Lleida).

La programació del 2025 inclou, per ara, 'Un lugar común', 'Marco', 'El 47', 'L'àvia i el foraster', 'Salve Maria' i 'Los destellos'.