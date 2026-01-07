El cicle d'audicions comentades Música Z torna a 12 centres cívics de Barcelona

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El cicle d'audicions comentades Música Z, que fa arribar el talent de l'alumnat a les escoles superiors de música de Barcelona, tornarà aquest divendres amb 12 centres cívics participants, i culminarà el 27 de març amb un darrer concert.
Segons informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat aquest dimecres, el programa obre als artistes la possibilitat de pujar a l'escenari i tocar davant el públic, "una part clau del seu procés formatiu i de creixement professional".
A més, és "una oportunitat privilegiada per al públic, que pot descobrir nous talents i deixar-se sorprendre per una gran varietat d'estils i llenguatges musicals", i el fet que les actuacions siguin comentades pels intèrprets enriqueix l'experiència del concert.
Música Z va sorgir el 2022 com una iniciativa de l'Icub, juntament amb les escoles superiors de música de la ciutat i la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona, i s'ha "consolidat com un circuit de referència per a la música emergent".
Durant tres mesos, unes 50 audicions passaran per centres com el de la Sagrada Família, el del Carmel, el Josep Maria Trias i Peitx o el Can Verdaguer, entre d'altres; i el cicle inclourà 17 formacions sorgides del Conservatori Superior de Música Liceu, del Taller de músics Escola Superior d'Estudis Musicals, del Centre Superior de Música Jam Session i de l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc).