El CIC crida els periodistes a reflexionar sobre el tractament ètic de la guerra d'Ucraïna

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha fet una crida als professionals del periodisme a reflexionar sobre el tractament ètic que es fa de la guerra d'Ucraïna a nivell informatiu.

És un acord dels membres del CIC del 26 de juny, després de rebre una queixa del 28 de desembre per "falta d'informació en els mitjans sobre la campanya 'aturemlesguerres.cat', que podria vulnerar el Codi Deontològic de la professió", informa en un comunicat d'aquest dijous.

El CIC considera que "malgrat els esforços dels mitjans i que hi ha hagut treballs molt ben fets, en la cobertura de la guerra d'Ucraïna hi ha hagut vulneracions de totes les recomanacions".

Davant d'això, demana conèixer millor el Codi Deontològic del Periodisme de Catalunya per "informar més èticament de la guerra", amb recomanacions com donar veu a tots els actors; no deshumanitzar cap part del conflicte; evitar el llenguatge de la part combatent i dels seus aliats; mostrar els grups que treballen per la pau, i explorar el conflicte en la seva complexitat.

També insta a evitar el sensacionalisme i l'"emissió sense control de missatges en línia que siguin bel·licistes, xenòfobs, racistes i sexistes"; aprofitar la similitud entre conflictes perquè les experiències constructives ajudin els qui encara no han trobat una resolució, i esmentar les fonts d'informació.

El CIC ha recordat que la base de la feina periodística és entendre el conflicte i fer que la gent l'entengui: "Només ho aconseguirem a força d'escoltar totes les parts i els seus motius; per això els professionals han de tenir una visió clara i crítica".