Un ciberatac afecta aeroports a Bèlgica, Alemanya i Regne Unit

MADRID 20 set. (EUROPA PRESS) -
Un ciberatac contra el proveïdor de serveis per als sistemes de facturació i embarcament a nombrosos aeroports europeus ha provocat retards aquest dissabte a diversos punts del continent, inclosos els aeroports de Brussel·les, Berlín i Londres.
L'aeroport de Brussel·les ha dit en un comunicat que "la nit de divendres 19 de setembre es va produir un ciberatac contra el proveïdor de serveis de facturació i embarcament que va afectar diversos aeroports europeus, inclòs el de Brussel·les".
"Això significa que, de moment, només és possible facturar i embarcar manualment. El proveïdor del servei està treballant activament en el problema i intentant resoldre-ho el més aviat possible", ha afegit.
L'aeroport londinenc de Heathrow ha dit en el seu compte a la xarxa social X que "Collins Aerospace, que proporciona sistemes de facturació i embarcament per a diverses aerolínies en múltiples aeroports a nivell mundial, està experimentant un problema tècnic que pot causar demores als passatgers que surten".
"Mentre el proveïdor treballa per resoldre el problema ràpidament, recomanem als passatgers que consultin l'estat del seu vol amb la seva aerolínia abans de viatjar", i ha assegurat que "hi ha personal addicional disponible a les zones de facturació per ajudar i minimitzar les interrupcions".
L'Aeroport Berlín-Brandenburg ha publicat un breu avís en la seva pàgina web en què subratlla que "a causa d'un problema tècnic en el proveïdor de serveis que opera a Europa, hi ha majors temps d'espera en la facturació". "Treballem per a una solució ràpida".
De moment no és clar si el ciberatac ha causat interrupcions o afectacions en altres aeroports del continent, sense que cap grup hagi reivindicat l'autoria d'aquest atac informàtic.