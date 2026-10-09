Christiane Jatahy revisita 'Júlia' 15 anys després a Salt (Girona) i el Lliure de Barcelona

TEMPORADA ALTA - BITO CELS
BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La directora Christiane Jatahy dirigeix, a El Canal de Salt (Girona) i el Teatre Lliure de Gràcia de Barcelona, una nova versió de 'Júlia', que va estrenar el 2011, titulada 'Júlia - 15 anys més tard', informa el Temporada Alta en un comunicat d'aquest divendres.
L'obra, adaptació lliure de 'La señorita Julia' d'August Strindberg, està concebuda "com un diàleg entre el muntatge original i la Catalunya actual", i compta amb Júlia Genís i Moha Amazian com a protagonistes.
La proposta s'estrenarà a Salt el 16 i el 17 d'octubre, durant el Temporada Alta, i farà temporada al Lliure de Gràcia del 22 d'octubre al 15 de novembre.
La nova producció trasllada a la Catalunya del 2026 "els conflictes de classe, desig, intolerància i misogínia" presents en l'obra de Strindberg.
Alhora, la directora recupera la hibridació entre teatre i cinema, entre allò que passa en directe i allò filmat, que és "un dels trets característics del seu llenguatge escènic".