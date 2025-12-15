Chris Isaak torna a Barcelona amb un concert a Paral·lel 62 el 27 de juny

DEKKER EVENTS, FUNHOUSE PRODUCTIONS
BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Chris Isaak tornarà a Barcelona el 2026 amb un concert a Paral·lel 62 el 27 de juny, dins la seva gira europea de l'any vinent, informa en un comunicat aquest dilluns.
Es tracta d'un dels escenaris "més significatius de la seva trajectòria a la ciutat", ja que Paral·lel 62, antic Studio 54, va ser l'espai que va acollir per primera vegada l'artista californià a Barcelona fa més de tres dècades.
La gira europea inclourà, a més de la data a Barcelona que tindrà un format de "vetllada propera i carregada d'emoció", una altra actuació a Bilbao, el 26 de juny, dins el BBK Legends Bilbao.